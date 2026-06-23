凛としたまなざしと屈託のない笑顔、そしてキラキラと輝くハッピーオーラ。夏の太陽すら味方につけてしまう畑芽育さんが単独でRayにカムバック♡ そこで今回は、芽育さんが大事にしているという「お仕事への向きあい方」について語っていただきました。みんなに愛される理由をごっそり、ひも解きます♡最近のお仕事いんたびゅ〜〜映画にドラマ、そして音楽番組のMCまで。幅広いジャンルで活躍する畑芽育さんのお仕事との