末端価格21億円余り。令和に入り最大量となる覚醒剤を密輸した疑いで、イラン国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】覚醒剤が“業務用全自動パン焼き機”の中に…末端価格21億円あまり“令和最大量”を押収 密輸した疑い イラン国籍の男を逮捕 逮捕されたのはイラン国籍で愛知県犬山市の自営業 ハテフィ・マジョウメルド・アハマド容疑者55歳です。 警察によりますとハテフィ容疑者はことし3月、アラブ首長国連邦から覚醒剤