◆第７５回ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３（６月２８日、福島競馬場・芝１８００メートル）＝６月２３日、美浦トレセンサノノグレーター（牡３歳、美浦・尾形和幸厩舎、父グレーターロンドン）は、坂路を６９秒２―１６秒４で調整。皐月賞９着からの臨戦に尾形調教師は「前走もよく頑張ってくれました。舞台も問題ないので」と巻き返しに手応えを口にした。葉牡丹賞をＪＲＡ２歳レコードの１分５８秒２で制しており、開幕週の時計