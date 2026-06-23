マセラティを象徴するトライデントロゴは今年で100周年を迎えた。その記念すべき年に、ラグジュアリーセグメントにおけるブランドポジションのさらなる強化という目的のもと、デザイン、エレガンス、パフォー マンス、クラフツマンシップ、そして人間工学に基づいたテクノロジーへのアプローチが融合して進化を遂げたモデルとして新型グレカーレ、新型グラントゥーリズモ、新型グランカブリオがデビューした。【画像】マセラティ新