台風7号は今後、沖縄地方へ接近した後、週末にかけて西日本から東日本へ近づく可能性があります。台風の接近前から梅雨前線の活動が活発となり、沖縄から西日本・東日本にかけて大雨となるおそれがあります。長崎県や熊本県では24日昼過ぎにかけて線状降水帯の発生の恐れがあるため、避難などの検討をしてください。台風7号沖縄地方に接近へ台風7号は25日(木)から26日(金)頃にかけて沖縄地方へ接近したあと、28日(日)頃にかけて