偽造したインフルエンザ陽性の検査結果を提出。現金約11万円をだまし取った疑いで、小学校教諭の女が逮捕されました。 【写真を見る】小学校教諭の51歳女 偽造の“インフルエンザ陽性結果”提出 有給休暇6日間取得し… 現金約11万円だまし取った疑いで逮捕 1年間の勤務日数は30日だった 逮捕されたのは、愛知県春日井市に住む尾張旭市立旭小学校の教諭・唐澤夏織容疑者51歳です。 警察によりますと、唐澤容疑者は2023年6月から