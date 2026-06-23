◆東都大学野球春季リーグ２、３部入れ替え戦▽帝京平成大（２部６位）３―３国士舘大（３部１位）＝延長１２回＝（２３日・神宮）２部６位の帝京平成大と３部１位の国士舘大による入れ替え戦の１回戦は延長１２回の死闘の末、引き分け。リーグ戦を全勝優勝し、勢いのまま入れ替え戦に臨んだ国士舘大。勝利こそつかめなかったが、粘り強く戦ったナインを、長井秀夫監督（６７）は「全員でやる雰囲気がベンチも含めて出ている。こ