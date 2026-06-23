東京・北区の小学校で児童ら11人がけがをした火災。学校側は先ほどから臨時の保護者説明会を開いていて、これまでの経緯や今後の対応などを説明しています。今月19日、北区の滝野川第三小学校の4階部分が焼け、児童ら11人がけがをしました。校舎が焼けたり水浸しになったりするなど、授業が再開できる状況にないことから、学校は今週金曜日まで臨時休校となっています。記者「保護者が説明会の会場へ集まり始めました」学校側は先