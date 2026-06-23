プロ野球のファーム・リーグは23日、ファーム交流戦の楽天―ハヤテ戦（森林どりスタジアム泉）がグラウンド状態不良で中止に。ナイターを含めて6試合が行われた。日本ハムは広島戦（鎌ケ谷）に4―2でサヨナラ勝ち。9回1死一塁で代打の今川が左翼にサヨナラの5号2ランを放った。郡司が6回に2号2ラン。先発・清水大は3回4安打4奪三振2失点で、7番手・福谷が1回無安打1奪三振無失点で1勝目（2セーブ）。広島は田村が3回の5号ソロ