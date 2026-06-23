中国軍の空母「遼寧」が西太平洋などでの訓練中に、「日本側の艦艇や航空機が妨害や挑発を繰り返した」と中国国営テレビが報じたことについて、海上自衛隊トップの斎藤海幕長は、「国際法をはじめとする関係法規に基づいて適切に対応している」と述べました。その上で、中国軍について「活動が非常に活発化している」として、警戒感を示しました。さらに、「我が国が警戒監視や情報収集の体制を緩めることが、力による一方的な現状