国賓としてベルギーを訪問している天皇皇后両陛下は先ほど、歓迎式典にのぞまれました。記者「まもなく歓迎式典が行われるということで、広場には多くの市民の方、そして日本人の方の姿も見えます」首都・ブリュッセルにある王宮前広場。両陛下とベルギーの国王夫妻をひと目見ようと、多くの人が集まりました。中には、自身で両陛下や愛子さまの絵を描いたという人も。「天皇皇后両陛下が好きなんだ」歓迎式典は日本時間の午後5時