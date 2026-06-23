Ado（23）がプロデュースする女性アイドルグループ「ファントムシータ」が23日、東京・青梅のダイバーシティ東京プラザで新シングル「ホラークイーン」の記念イベントを行った。“レトロホラー”をコンセプトに活動するグループで、表題曲「ホラークイーン」やカップリング曲でTVアニメ「最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？」のエンディングテーマ「もーいーかい？」、代表曲「ゾクゾク」など全4曲を