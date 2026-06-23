廊下に沿って座っている人々。ラオス北部にある特殊詐欺拠点とみられる建物内の映像です。これは現地警察当局が17日に捜索した際のもので、携帯電話などが押収されました。さらに、「警視庁」と書かれた警察手帳のようなものも。警察当局は「ラオスに不法入国し、違法行為に関与した」として、日本人の男女9人を含む17人を拘束しました。近年、東南アジアでは特殊詐欺をめぐり日本人の拘束が相次いでいて、その一大拠点となってい