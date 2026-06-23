フリーアナウンサー大島由香里（42）が23日、ダブルMCを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、フジテレビ時代の交友関係について明かした。この日はヤクルト、ソフトバンクでも活躍した元メジャーリーガーの五十嵐亮太氏がゲスト出演。これまで多くのカップルが生まれた、プロ野球選手と女性アナウンサーとの関係性について「飲み会っていうのが、響きがよくないかもしれないですけど、お食事会はあ