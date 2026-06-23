「ルーキーシリーズ第１４戦」（２３日、まるがめ）デビュー２年目の得山大輝（２１）＝広島・１３７期・Ｂ２＝が１日２回のフライングを切って即日帰郷処分となった。前半４Ｒは５コースからコンマ０４、後半８Ｒは６コースからコンマ０１のスリットオーバー。２走連続のＦで厳しいペナルティーが下された。