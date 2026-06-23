エンブレムまで真っ黒な専用エクステリアを纏って登場！広汽豊田は2026年6月18日、新たな特別仕様車「bZ3X 騎士版（Knight Edition）」を発表し、中国市場で発売しました。2026年モデルとして設定されたこの限定車は、通常モデルの「bZ3X」をベースにブラックを基調とした専用デザインを採用し、よりスポーティかつ上質な世界観を表現したモデルです。【画像】超カッコいい！ これが“真っ黒”なトヨタ新型「ミドルサイズSUV」