私はノゾミ。2年前にトウマと結婚して、現在は妊娠6か月になります。学生の頃に父が亡くなり、母は懸命に働いて私のことを育ててくれました。とても感謝しているし、これからも母を大切にしていきたいです。その一方、義両親とはこれまで数回しか会っていません。なんだか見下されているような気がするし、付き合いたくないです。けれど「一度、妊娠報告に行ったら」と母が心配していたので、私は義実家での食事会に顔を出すことに