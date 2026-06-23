“正義”のマッチョハンマー男はコソ泥だったのか--。警視庁立川署は22日、東京都立川市内のリサイクルショップに侵入、ブランド品のバッグなどを盗んだとして建造物侵入と窃盗の疑いで福生市の職業不詳、高林輝行容疑者（44）を再逮捕した。高林容疑者は今年4月、自宅前の路上でたむろして騒いでいた若い男女のグループにハンマーを振りかざして襲い掛かり、男子高校生を殴打してケガをさせたとして傷害罪で起