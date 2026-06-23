山形県のさくらんぼの代表品種である佐藤錦が今、以前に比べて作ることが難しくなっていることをご存じでしょうか。 【写真を見る】県の誇り『佐藤錦』をこれからも作り続けるために“神経質な子たち”に愛情込めた“対話”極上の一粒にかける、さくらんぼ農家の想いに密着（山形） 今、佐藤錦の生産に何が起きているのか・・・ さくらんぼ農家を取材しました。