自民党群馬県連は２３日、来年春の県議選に向け、現職の２８人を公認・推薦することを決定しました。 自民党県連は２３日、来年春の県議選に向け選挙対策委員会を開き、現職の議員２８人を公認・推薦することを決めました。内訳は公認が２７人、推薦が１人です。推薦となったのは、現在副議長を務めている安中市区の伊藤清議員です。 県連によりますと、県議選の公認候補に関する県連の内規で、告示日を基準に現職と元職の公認