ミラノ・コルティナオリンピックで男子スキークロス日本勢初の4位入賞を果たした古野慧選手に県スポーツ賞が贈られました。 古野慧選手は、花角知事から表彰状と副賞が贈られました。長岡市出身の古野選手はスキークロスで2大会連続でオリンピックに出場し、ミラノ・コルティナ大会では日本勢初の4位入賞を果たしました。 ■県スポーツ賞を受賞 古野慧選手 「これからスキークロスの魅