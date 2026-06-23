原爆資料館に新設する「子ども向け展示スペース」に、子ども自身が見学するかどうかを判断できる、選択展示のエリアが設けられることになりました。「子ども向け展示スペース」の検討会議には、大学教授や被爆者などが出席しました。展示室は被爆前、被爆直後、戦後に分けられ、見学者と同年代の県立広島第一高等女学校の生徒の日記や、遺品などが展示されることになっています。また、傷つく人の写真などがあ