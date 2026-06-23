23日、広島市の原爆資料館が整備を進める子ども向け展示スペースについて、原爆で亡くなった少女9人の日記や遺品を展示する方針が示されました。 広島市の原爆資料館は、東館地下1階に子ども向けの展示スペースを整備する計画を進めています。 このほど開かれた4回目の展示検討会議では、これまで展示が検討されていた被爆した少女の遺品に加え、新たに8人の少女の遺品などを展示する計画案が示されました。 展