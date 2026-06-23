長岡市にある老舗旅館『蓬平(よもぎひら)温泉』が運営委託で再出発しました。新女将(おかみ)が就任し、集客につなげようと様々な取り組みを進めています。 長岡の奥座敷『蓬平温泉』。古くから湯治場として栄え、現在も県内外から大勢の観光客が訪れています。 3軒ある宿のひとつ『蓬莱館 福引屋』。1869年(明治2年)から150年以上続く老舗の旅館です。女将を務める栗原里奈さん(39)。福引屋は栗原さんが共同代表を務める