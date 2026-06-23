●あす24日(水)は度々激しい雨や雷に注意 「レベル2」の可能性●台風7号・8号が週末にかけて北上 前線活動活発化●県内は週末にかけて雨量がまとまる可能性＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう23日(火)は九州を横切る梅雨前線の雨雲が県内まで大きく広がってきて、日中はシトシト梅雨らしい雨の一日となりました。夕方になり、その雨雲は徐々に南下し、今夜はいったん雨は小康状態の所が多くなる、とみられます。 しかし、あす24