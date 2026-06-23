＜2026 トヨタジュニアゴルフワールドカップ Supported by JAPAN AIRLINES◇初日◇23日◇中京ゴルフ倶楽部 石野コース（愛知県）◇6843ヤード・パー71（男子）＞ 世界中から集まった21カ国（男子12カ国、女子9カ国）のジュニアゴルフナショナルチームが、世界一を競うジュニアゴルフ国別対抗世界選手権の第1ラウンドが終了した。【連続写真】プロより飛ぶ松?茉?352ヤード超の豪快スイング本大会は、各チーム3選手が出場して