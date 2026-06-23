政治への信頼が大きく揺らいだ自民党の裏金事件。岐阜県選出の元参議院議員に有罪判決です。判決後に本人が語ったことは。 【写真を見る】罰金60万円の判決に本人は｢遺憾｣ “裏金事件”元参議院議員･大野泰正被告に有罪判決 4年分は“無罪”となるも…控訴は｢今後検討｣ （大野泰正被告）「国民の皆様に今回の件で、政治不信を招いたこと心より深くお詫び申し上げます」 報道陣を前に頭を下げた、参議院岐阜選挙区選出の元議員・