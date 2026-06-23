Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で行われた主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。映画館に集まった満員の観客を前に、大ヒットの喜びを爆発させた。【写真】さわやか！幸せそうな笑顔を見せた正門良規冒頭のあいさつで正門が「公開初日からですね、大ヒット舞台御礼舞台あいさつをやりたいと言ってましたので、ここは