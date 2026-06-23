FIFAワールドカップ2026に臨んでいるサッカー日本代表MF/FW田中碧選手が日本時間23日、今大会で着用している“輪島塗すね当て”への思いを明かしました。能登半島地震後、石川県輪島市を訪れ復興支援をしている田中選手。そこから縁が生まれ、輪島塗すね当ての制作依頼に至りました。「話し合って決めた」というすね当てのデザインは、日本サッカー協会のシンボルの八咫烏(やたがらす)などが描かれています。「どんな時でも高く飛