障がい者就労支援の給付金を不正受給したとされる「絆ホールディングス」グループが会社更生法の適用を申請しました。 大阪市の福祉事業会社「絆ホールディングス」グループは、運営していた4つの就労継続支援A型事業所が障がい者就労支援の給付金約150億円を不正に受け取ったとして、市から5月付で事業所の指定取り消しを受けました。 大阪市は、市の支払い分にペナルティーを加えた約110億円の