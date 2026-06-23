爆竹が置かれた宮城県名取市の「館腰交番」＝22日宮城県名取市の交番で5月、出入り口前に爆竹が置かれ、県警が軽犯罪法違反や威力業務妨害の疑いを視野に捜査していることが23日、捜査関係者への取材で分かった。破裂せず、けが人はいなかった。警察官との鬼ごっこを意味し、反応を面白がる迷惑行為「ポリ鬼」目的だった可能性があるとみて調べている。県内では同様のいたずらが連続して起きている。「ポリ鬼」は他県でも多発