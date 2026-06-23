超党派の社会保障国民会議の実務者会議＝17日午後超党派の社会保障国民会議が24日に開く実務者会議で、飲食料品の消費税率を2027年4月に8％から1％に下げることを盛り込んだ取りまとめ案が示されることが23日、分かった。議長を務める自民党の小野寺五典税制調査会長が調整しており、月内決着に向けた「たたき台（素案）」と位置付ける。財源の確保に加え、外食や中小農家への影響懸念といった課題を挙げ、減税に慎重な野党の意