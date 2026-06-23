新潟空港を拠点とする地域航空会社・トキエアは株主総会を開き、今年3月期末で約29億円の債務超過となったことを報告。さらに財務部門を担当していた和田直希代表取締役の再任決議案が否決されました。 6月23日午前、新潟空港に姿を見せたのは、ふだんは東京で活動する実業家の和田直希さんと堀江貴文さん。 2人は役員を務める地域航空会社・トキエアの株主総会に出席するため新潟を訪れていました。 会議は非公開で行われまし