国の重要文化財「旧奈良監獄」を改修した高級ホテルが報道関係者に公開されました。 1908年に建てられた国の重要文化財「旧奈良監獄」を保存・活用するために作られた高級ホテル「星のや奈良監獄」。放射状に伸びたかつての収容棟には客室が並んでいます。独居房などを繋げて作られた客室は、全室スイートで48室あり、1泊14万7000円から（※食事別）泊まることができます。 また、かつて受刑者が集まった講堂は広々とした