鹿児島県の温泉施設で行方が分からなくなっている八代市の5歳の男の子について、23日も捜索が行われましたが、行方は分かっていません。行方が分からなくなっているのは、八代市の田中嶺臣さん(5)です。警察と消防によりますと、嶺臣さんは21日、家族と訪れた鹿児島県霧島市の温泉施設「かれい川の湯」の家族湯に入浴し、先に脱衣所に行った両親が少し目を離した隙に、姿が見えなくなりました。 警察と消防は、嶺臣さんが