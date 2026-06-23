【ブリュッセル＝秋山洋成】ベルギーのブリュッセル王宮前で２３日に行われた天皇、皇后両陛下の歓迎式典には、大勢の地元住民や現地在住の日本人らが集まり、お祝いムードに包まれた。ＩＴ企業経営のエブラール・マークさん（６３）は「日本人の皇室への尊敬が感じられた。フィリップ国王夫妻と両陛下はにこやかに談笑され、両国の絆の強さを象徴した」と話した。翻訳家ロリアン・フルネーズさん（３７）も「両国の象徴的な