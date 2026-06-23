高額献金などが問題となった旧統一教会への解散命令請求について、最高裁は、一審、二審の解散命令を支持し、教団側の特別抗告を退けた。憲法で保障されている「信教の自由」を侵害しているか否かが争点となった最高裁の決定を詳報する。要旨は以下の通り。【教団の主張】地裁、高裁の解散命令は、教団およびその信者らの宗教活動の自由並びに宗教的結社の自由を侵害し、憲法20条1項、21条1項に違反する。【解散命令について】宗教