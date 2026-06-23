お笑いコンビ・サンドウィッチマンの富澤たけしが23日、自身のアメブロを更新。22日に東京ドームで開催された楽天スーパーナイター（東北楽天ゴールデンイーグルス対埼玉西武ライオンズ）を事務所の仲間たちと観戦したことを報告。客席で繰り広げられた爆笑の攻防を明かした。【映像】藤本敏史と莉々菜さんの親子ショット（複数カット）「延長サヨナラ！」と題して更新したブログで、富澤は「今日は年に一度の楽天スーパーナイ