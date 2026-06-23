東京・神宮球場で行われる東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズにおいて、6月26日〜28日の3日間、「Swallows LADIES DAY」を開催。ゲストとして、俳優の平祐奈、ガールズグループ・ME:IのSUZUが始球式に登場する。平祐奈ME:I・SUZU○6月26日の来場者特典は「2026レディースDAYユニホーム」「Swallows LADIES DAY」は、東京ヤクルトスワローズが毎年6月に開催している人気イベント。今年は、「Swallowsにときめき、自分もきらめ