ローソンにて、6月27日より「一番くじ ジョジョの奇妙な冒険 STEEL BALL RUN」(1回850円)が発売される。アニメ「スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険」から1st STAGEに登場するキャラクターをハイクオリティフィギュア「MASTERLISE」シリーズで立体化。ジョニィ・ジョースターやジャイロ・ツェペリらがラインナップしており、ラストワン賞にはディエゴ・ブランドーのフィギュアが登場する。○A賞 ジョニィ・ジョースタ