セイコーウオッチは、「セイコー 5スポーツ」より、アメリカ西海岸発のスケートブランド「FTC」とのコラボレーション限定モデル2種を7月10日に発売する。価格は6万4,900円から。日米限定販売となる。セイコー 5スポーツ FTC コラボレーション限定モデルHDB011JHDB012JCHDB011JHDB012JCストリートブランドと多くのコラボモデルをリリースしているセイコー5スポーツ。過去モデルはこちらFTCは1986年、ケント・ウエハラ氏がサンフラン