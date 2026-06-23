市川 栞 キャスター：北國新聞論説委員の野口強さんとお伝えします。よろしくお願いします。きょうはどんな話題でしょうか。北國新聞・野口 強 論説委員：石川県は、今月から毎月10日、県内の施設や家庭に、夜間の消灯を呼び掛ける「ライトダウンキャンペーン」を実施することになりました。 野口さん：中東情勢がまだ不確かな中で、電力需要が高まる夏になります。夏至が過ぎ、徐々に夜が長くなって、照明の時間