J:COMは、まち歩きイベント「日本遺産 物語めぐり〜八王子・桑都物語編〜」を7月19日に東京都八王子市で開催すると発表した。日本遺産オフィシャルパートナーとしての初の取り組みで、夏休みシーズンに合わせ若年層やファミリー層に日本遺産への理解と関心を深めてもらうことを目的とする。八王子の日本遺産イメージ日本遺産は、地域の歴史的魅力や特色を通じて日本の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定するもの。J:COMは地