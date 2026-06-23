女優・本上まなみとサッカー元日本代表でヴィッセル神戸の権田修一が２３日、大阪・朝日放送の情報番組「ｎｅｗｓおかえり」に出演し、現在北中米Ｗ杯で活躍中のＭＦ中村敬斗を称賛した。中村は、今回のＷ杯初戦となるオランダ戦で値千金の同点ゴールをマークすると、第２戦のチュニジア戦でもアシストを記録するなど高パフォーマンスを披露している。番組では、２００８年、８歳の夏に中村が父親に頼み込んで家族旅行でブラ