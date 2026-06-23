バレーボールSVリーグのPFUブルーキャッツ石川かほくが23日、石川県庁を訪れ、今シーズンの成績を知事に報告しました。今シーズンはレギュラーシーズンを14チーム中、3位で終え、史上初めてチャンピオンシップに出場、ベスト4まで進出したPFUブルーキャッツ。また、レギュラーシーズン“ベスト6”にPFUの選手から2名が選ばれました。23日は選手らが石川