ソフトバンクの徐若熙投手（２５）が登板予定だった２４日のオリックス戦（みずほペイペイ）を回避することとなった。徐若熙は２２日に行われた投手指名練習において開始早々にベンチ裏へと下がっていた。倉野チーフ投手コーチは右腕について「すぐに投げられる状態ではない」と説明。今後はリハビリ組に移管する予定で、期間については「診断次第」と語った。急きょ出番が回ってきたのは中村稔弥投手（２９）。現役ドラフト