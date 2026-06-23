企業のSNSリスク対策やリテラシー教育を提供するエルプランニングは2026年6月18日、日常のSNS投稿に潜む罠や企業が抱える信頼失墜の火種に関する「SNSリスク意識調査」の結果を発表した。本調査は2026年5月、全国の20代〜30代の会社員601人を対象に、インターネット調査にて実施された。SNSリスク意識調査○約6割が友人の投稿をスクショ保存し「BeReal」利用者では97%を超える友人のSNS投稿をスクリーンショット等で保存したことが