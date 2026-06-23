【その他の画像・動画等を元記事で観る】世界中で愛され続ける『BLEACH』の最終章千年血戦篇の“物語の終わり”を彩る声として歌役者9Lanaが選ばれた。新曲タイトルは「螺旋（らせん）」。傷つきながらも戦い続ける黒崎一護の姿。積み重ねてきた孤独、覚悟、絶望、そして希望。その感情のすべてを9Lanaの歌声が激しく、美しく、限界まで歌う、自身初となるストレートロックサウンド。鋭く駆け抜けるバンドサウンドに、壮大なストリ