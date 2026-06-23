あす24日にかけ、雨がさらに強まる見込みです。週末は、台風7号が暴風域をともなって鹿児島県内に接近するおそれも出てきました。大山気象予報士の解説です。 あす24日は梅雨前線の影響で、薩摩、大隅地方は大雨のおそれがあります。予想される雨の量は多いところで、1時間に50ミリ。非常に激しい雨で、滝のように降るおそれがあります。 さらに、24日夕方までの24時間には150ミリから180ミリ、あさって25日夕方までにさらに雨