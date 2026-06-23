TOKYO FMのポッドキャストポータルサイト「TOKYO FM ポッドキャスト」で毎週火曜日に配信中のポッドキャスト番組『教科書からは学べない！「不動産の学校」「投資の学校」』。不動産投資に興味がある方へ向けて、失敗しない方法や成功者の思考法、さらには業界の裏事情まで、不動産会社「GO STRAIGHT（ゴーストレイト）」代表・咲本慶喜（さきもと・よしのぶ）がストレートにお伝えする番組です。アシスタントはフリーアナウンサー